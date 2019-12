Whistleblower Edward Snowden hat im juristischen Streit um die Veröffentlichung seiner Memoiren eine Niederlage erlitten.

Ein Bundesrichter in Alexandria im US-Staat Bundesstaat Virginia entschied, dass der Ex-Geheimdienstmitarbeiter gegen eine Vertraulichkeitsverpflichtung verstoßen habe. Diese hatte er bei der nationalen Sicherheitsbehörde NSA und dem Auslandsgeheimdienst CIA unterzeichnet. Snowden hätte daher relevante Stellen vorab zur Prüfung vorlegen müssen. Der Bundesrichter stützte zugleich die Position des US-Justizministeriums, das den Zugriff auf "sämtliche Einnahmen" aus dem Verkauf des Buches beantragt hat.



In seinen Memoiren "Permanent Record" erzählt Snowden erstmals im Detail seine Lebensgeschichte und die Beweggründe für seine Enthüllungen, die 2013 die NSA-Affäre auslösten. Dabei ging es um die Massensammlung von E-Mails, Telefonaten und Internetaktivitäten im Namen der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten. Um seiner Verhaftung in den USA wegen Spionage zu entgehen, floh er über Hongkong nach Moskau, wo er dann politisches Asyl erhielt.