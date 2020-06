Die Niederlande haben sich beunruhigt über die drohenden US-Sanktionen gegen Mitarbeiter des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag geäußert.

Außenminister Blok appellierte per Twitter an die Regierung in Washington, auf Strafmaßnahnmen zu verzichten. Er betonte die Bedeutung des Gerichtshofs für die Aufrechterhaltung der internationalen Rechtsstaatlichkeit.



US-Präsident Trump hatte zuvor Sanktionen gegen Mitarbeiter in Den Haag genehmigt, wenn diese gegen amerikanische Sicherheitskräfte ermitteln oder sie strafrechtlich verfolgen. Demnach drohen den Mitarbeitern Wirtschaftssanktionen und Einreiseverbote in die Vereinigten Staaten. Hintergrund sind die Untersuchungen des Gerichtshofs gegen amerikanische Staatsangehörige wegen möglicher Verbrechen in Afghanistan; sie dauern seit 2017 an.



Die USA sind dem Strafgerichtshof nicht beigetreten, erkennen ihn nicht an und werfen ihm politisch motivierte Ermittlungen vor.