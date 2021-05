Mehr als ein Jahr nach der Autoattacke auf den Rosenmontagszug im nordhessischen Volkmarsen beginnt heute der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter.

Vor dem Landgericht Kassel muss sich ein 30-jähriger wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung in 90 Fällen und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Der Mann soll am 24. Februar 2020 sein Auto absichtlich und ungebremst in die Menge gesteuert haben. Sein Ziel sei es gewesen, Menschen zu töten. Bis heute ist sein Motiv unklar.

