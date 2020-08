Vor dem Landgericht Köln hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Hauptbeschuldigten im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach begonnen.

Die Staatsanwaltschaft legt dem 43-jährigen insgesamt 79 Straftaten zur Last. Er soll unter anderem seine 2017 geborene Tochter missbraucht und Videoaufnahmen an Chat-Partner weitergeleitet haben. Die Durchsuchungen bei dem Angeklagten hatten im Herbst 2019 den Fall um ein weit verzweigtes Netzwerk von Pädokriminellen ins Rollen gebracht. Mittlerweile richten sich die Ermittlungen gegen zahlreiche Verdächtige, darunter allein 83 in Nordrhein-Westfalen.