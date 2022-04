Französische Präsidentschaftswahl

Die extrem rechte Präsidentschaftskandidatin des Rassemblement National, RN, (früher Front National), Marine le Pen (picture alliance / dpa / Thomas Padilla)

Ihr werde vorgeworfen, während ihrer Zeit als Europaabgeordnete zwischen 2004 und 2017 knapp 137.000 Euro an EU-Geldern veruntreut zu haben. Le Pens Anwalt wies die Anschuldigungen zurück.

Le Pens Partei: 486.000 Euro EU-Gelder veruntreut?

Neben Le Pen wurden dem Bericht zufolge drei weitere EU-Abgeordnete ihrer Partei (der frühere Front National, inzwischen umbenannt in Rassemblement National - was "Nationale Sammlungsbewegung" bedeutet) genannt: Ihr Vater Jean-Marie, ihr ehemaliger Lebensgefährte Aliot sowie der frühere Vize-Präsident der Partei, Gollnisch. Insgesamt hätten die vier Politiker rund 486.000 Euro nicht bestimmungsgemäß ausgegeben.

Seit Jahren gibt es Vorwürfe der Scheinbeschäftigung gegen Le Pen und ihre Partei. Assistenten von mehreren französischen Europaabgeordneten sollen mit Geld des EU-Parlaments bezahlt worden sein. Eigentlich hätte diese aber für Le Pens Partei gearbeitet.

Am kommenden Sonntag findet die Stichwahl zwischen Amtsinhaber Macron und der Rechtsaußen-Politikerin statt. In der ersten Runde vor einer Woche kam Macron auf 27,8 Prozent, Le Pen auf 23,1 Prozent. Es ist das zweite Mal, dass Le Pen und Macron gegeneinander in der Stichwahl antreten. Vor fünf Jahren hatte Macron mit 66 Prozent deutlich gewonnen. Dieses Mal halten die Meinungsforscher ein knapperes Ergebnis für wahrscheinlich, einige räumen Le Pen auch eine realistische Chance auf einen Sieg ein.