Der frühere Regensburger Oberbürgermeister Wolbergs ist wegen Bestechlichkeit

Von weiteren Vorwürfen sprach ihn das Landgericht Regensburg frei. In dem Prozess ging es um Parteispenden von Bauunternehmern an Wolbergs' damaligen SPD-Ortsverein im Kommunalwahlkampf 2014. Seine Verteidigung kündigte Revision an. - In einem ersten Korruptionsprozess war Wolbergs im Juli 2019 wegen Vorteilsnahme in zwei Fällen verurteilt worden. Von einer Strafe sah das Gericht damals ab.