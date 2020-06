Der vor fast drei Jahren in der Türkei wegen Terrorverdachts inhaftierte Deutsch-Türke Enver Altayli bleibt in Untersuchungshaft.

Das Gericht in Ankara habe einen Antrag auf Entlassung abgelehnt, sagte seine Tochter Dilara Yilmaz, die auch seine Verteidigerin ist. Ihr Ehemann Metin Can Yilmaz, der ebenfalls seit drei Jahren wegen Terrorverdachts inhaftiert ist, müsse ebenfalls im Gefängnis bleiben.



Der 75-jährige Altayli war im August 2017 festgenommen worden. Im wird Spionage und die Gründung einer Terrororganisation vorgeworfen. Damit ist die Gülen-Bewegung gemeint, die aus Sicht der Regierung in Ankara für den Putschversuch von 2016 verantwortlich ist.



Die Türkei hatte im April zehntausende Häftlinge freigelassen, um die Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus zu reduzieren. Die meisten politischen Gefangenen blieben jedoch weiter in Haft.