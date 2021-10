Die EU-Kommission hat klargestellt, dass die gegen Polen verhängten Zwangsgelder notfalls von den europäischen Zahlungen an das Land abgezogen werden.

Ein Sprecher erklärte in Brüssel, man habe hier ein sehr effektives Verfahren. Wenn ein Land ein Zwangsgeld auch nach mehrfacher Aufforderung nicht überweise, werde die Summe aus den EU-Zahlungen an das Land kompensiert. Die Kommission reagierte damit auf Äußerungen des polnischen Justizministers Ziobro. Dieser hatte gestern erklärt, sein Land werde die Zwangsgelder nicht zahlen, weil sie nicht gerechtfertigt seien.



Polen muss laut einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs eine Strafe von täglich einer Million Euro an die EU zahlen. Grund ist die Weigerung des Landes, EuGH-Entscheidungen zu den umstrittenen polnischen Justizreformen umzusetzen. Bereits im September hatte der Gerichtshofs wegen der andauernden Tätigkeit im Braunkohel-Tagebau Turow zudem eine Geldstrafe von täglich einer halben Million Euro angeordnet.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.