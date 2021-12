Shell darf vor der Küste Südafrikas nicht nach Gas- und Ölvorkommen suchen. (picture alliance / dpa / Andy Rain)

Im Gegensatz zur Vorinstanz untersagte das Hohe Gericht in Grahamstown in der Provinz Ostkap dem Unternehmen, entsprechende Erkundungen vorzunehmen. Shell will an Südafrikas Wild Coast mit seismischen Wellen, die von Luftkanonen auf Schiffen ausgesandt werden, die Struktur des Meeresbodens analysieren, um mögliche Rohstoffvorkommen aufzuspüren.

Umweltschützer hatten dagegen geklagt, weil ein solches Verfahren ihrer Ansicht nach insbesondere das Verhalten und die Fortpflanzung von Walen und anderen Lebewesen im Meer beeinträchtigt.

Nach der Entscheidung erklärte Shell, man setze die Erkundungen aus und prüfe nun das Urteil.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.