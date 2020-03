Der US-Bundesstaat Colorado hat die Todesstrafe abgeschafft.

Gouverneur Polis sagte beim Unterzeichnen des Gesetzes, die Strafe sei in Colorado nie fair eingesetzt worden. Die drei zum Tode verurteilten Häftlinge im Bundesstaat wurden zu lebenslanger Haft begnadigt. Letztmals hatte Colorado im Jahr 1997 ein Todesurteil vollstreckt



Nach Angaben des Todesstrafen-Informationszentrums in Washington sind im laufenden Jahr in den USA bislang fünf Menschen hingerichtet worden. 2019 wurden 22 Todesurteile vollstreckt.