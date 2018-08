Die USA haben einen früheren KZ-Wächter nach Deutschland abgeschoben.

Bei dem Mann handelt es sich um das ehemalige SS-Mitglied Jakiv Palij. Der heute 95-jährige, der in New York lebte, war nach US-Angaben ein bewaffneter Wärter des Zwangsarbeiter- und Arbeitslagers Trawniki im von den Nationalsozialisten besetzten Polen. Ein Richter in den Vereinigten Staaten hatte die Ausweisung bereits 2004 angeordnet, doch wollte ihn kein Land aufnehmen. Die Staatsanwaltschaft Würzburg leitete laut der "Bild"-Zeitung 2015 Ermittlungen gegen Palij ein, stellte das Verfahren aber mangels Beweisen ein.



Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte, mit der Aufnahme des Mannes setze die Bundesregierung ein klares Zeichen der moralischen Verantwortung Deutschlands. Palij wurde nach einem Bericht der "FAZ" in eine Altenpflegeeinrichtung in der Nähe von Münster gebracht. Es sei unwahrscheinlich, dass er in Deutschland noch vor Gericht gestellt werde.