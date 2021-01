In Nordrhein-Westfalen weitet sich der Skandal um mutmaßliche Freiheitsberaubungen in einer Behinderteneinrichtung in Bad Oeynhausen aus.

Inzwischen werde gegen 145 Beschuldigte ermittelt, teilten die Staatsanwaltschaft Bielefeld und die Polizei mit. Es gehe um den Verdacht der Freiheitsberaubung und der gefährlichen Körperverletzung.



Den Behördenangaben zufolge sollen Bewohner der Einrichtung ohne richterlichen Beschluss eingeschlossen sowie auf Stühlen oder Matten fixiert worden sein. Außerdem sei Reizgas eingesetzt worden. Zu den Tatverdächtigen zählt auch ein ehemaliger Geschäftsbereichsleiter des Standorts der Diakonischen Stiftung Wittekindshof.

