Durch den Tod der Richterin Bader Ginsburg ist in den USA eine Debatte über die Besetzung ihres Amtes am Obersten Gerichtshof, dem Supreme Court, entbrannt. Warum die Amtsbesetzung kurz vor der Wahl so umstritten ist und wie eine Besetzung am obersten US-Gericht abläuft - ein Überblick.

Was ist der Supreme Court in den USA?

Der Supreme Court ist die oberste Gerichtsinstanz auf Bundesebene in den USA. Der Supreme Court wacht über die Verfassung und die Unabhängigkeit der Justiz. Durch seine Urteile stellt er teils gesellschaftspolitische Weichen und beantwortet umstrittene Fragestellungen, etwa zu Abtreibungen.



Am Supreme Court arbeiten neun Richterinnen und Richter, die auf Lebenszeit ernannt werden. In dem Richterkollegium haben die konservativen Kräfte das Übergewicht, derzeit mit fünf zu vier Sitzen. Bei einer Berufung eines konservativen Nachfolgers für die liberale Ginsburg könnte dieses nun weiter ausgebaut werden. Das könnte die Rechtsprechung des Obersten Gerichts auf Jahrzehnte hinaus prägen.



Daraus ergibt sich auch, warum die Amtsbesetzung solch eine Bedeutung hat. Präsident Trump hofft, dass unter anderem dann das Recht auf Abtreibung leichter wieder eingeschränkt und Gesetze zum Umweltschutz gelockert werden könnten.

Wie wird ein Richteramt am Supreme Court nachbesetzt?

In den USA werden die Richterinnen und Richter am Supreme Court vom Präsidenten vorgeschlagen. Der Justizausschuss überprüft diese, lädt sie zu Anhörungen ein und stimmt schließlich über den Vorschlag ab. Die endgültige Entscheidung liegt dann beim gesamten Senat. Üblicherweise wollen die Mitglieder des Senats den Nominierten persönlich sprechen und kennenlernen. Das kann Wochen oder sogar Monate dauern.



Ein Kandidat oder eine Kandidatin muss mit einer absoluten Mehrheit gewählt werden. Früher waren dafür 60 Stimmen nötig, wenn ein Senator sich gegen einen Kandidaten oder eine Kandidatin aussprach. Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, McConnell, hatte diese Regelung jedoch 2017 geändert, um die Bestätigung mit 51 Stimmen zu erlauben. Hintergrund war, dass die Demokraten gedroht hatten, die Bestätigung von Trumps Nominierten zu verzögern.

Warum gibt es Streit um die Nachbesetzung?

Noch nie in der jüngeren Geschichte des Landes ist ein Posten am Obersten Gericht so kurz vor Wahlen vakant geworden. Nun steht die Frage im Raum, ob eine Neubesetzung noch vor der Wahl bzw. vor der Amtseinführung des neu gewählten Präsidenten geschehen soll. Als im Februar 2016 der als konservativ geltenden Richters Antonin Scalia starb, verkündete McConnell, der Senat werde sich mit keinem Vorschlag des damaligen demokratischen Präsidenten Barack Obama befassen. Die Wähler sollten erst einmal einen neuen Präsidenten im November 2016 wählen und so ein Mitspracherecht erhalten. Nur so konnte Trump nach seinem Amtsantritt Anfang 2017 den Konservativen Neil Gorsuch vorschlagen. Dieses Mal möchte McConnell allerdings bald abstimmen lassen, obwohl es bis zur Wahl kaum noch sechs Wochen sind. Die Demokraten halten das für scheinheilig und verlangen, dass Ginsburgs Richtersitz bis zur Amtseinführung des neuen oder des wiedergewählten Präsidenten am 20. Januar vakant bleibt.



Ähnlich uneinig sieht das Bild bei den zwei Hauptbewerbern um das Präsidentschaftsamt aus: Schon vor einigen Wochen hatte Trump 40 Kandidaten benannt, die er für das Richteramt geeignet hält. Er ließ keinen Zweifel daran, dass er das Nachbesetzungsverfahren so bald als möglich in die Wege leiten möchte. Der demokratische Präsidentschaftskandidat Biden forderte hingegen, mit der Nominierung bis nach der Wahl zu warten.



Auch der frühere Präsident Obama hat sich den Forderungen angeschlossen, die Position der Richterin nicht in der aktuellen Amtszeit seines Nachfolgers Trump nach zu besetzen. Er erinnerte an die Situation im Wahljahr 2016.

Wie schnell kann ein neuer Kandidat bestätigt werden?

Frühere Nominierungsprozesse im Senat haben etwa 70 Tage gedauert, der bislang letzte für Brett Kavanaugh sogar deutlich länger. Die Wahl ist allerdings schon am 3. November - also in gut 40 Tagen. Es gibt keine Regel darüber, wie schnell der Senat abstimmen muss, nachdem Trump einen Kandidaten oder eine Kandidatin nominiert hat. Das ist eine politische Frage und eine der Mehrheitsverhältnisse.



Trump will Ginsburgs Posten mit einer Frau besetzen und den Namen in dieser Woche bekannt geben. Der Senat hätte bis zum 20. Januar Zeit, die Nominierung zu bestätigen. An diesem Tag wird der Gewinner der Präsidentschaftswahl ins Amt eingeführt. Sollte Trump wiedergewählt und seine Nominierte für den Posten nicht bestätigt werden, könnte er sie erneut nominieren, sobald seine zweite Amtszeit beginnt. Die Demokraten im Senat haben Mittel, die Bestätigung der Nominierung hinauszuzögern, können sie aber nicht selbst blockieren.

Ist den Republikanern eine Mehrheit im Senat sicher?

Die Republikaner haben eine Mehrheit von 53 zu 47 Stimmen im Senat. Bisher haben die republikanischen Senatorinnen Susan Collins und Lisa Murkowsi mitgeteilt, ein Bestätigungsverfahren vor der Wahl nicht zu unterstützen. Einigen weiteren Republikanern wird ebenfalls zugetraut, aus verschiedenen Gründen gegen Trumps Vorschlag zu stimmen. Wenn die Republikaner die Stimme eines weiteren Senatsmitglieds verlieren würden, könnte es bei der Abstimmung zu einem 50 zu 50 Gleichstand kommen. Dann hätte Vizepräsident Mike Pence das entscheidende Wort - und würde wohl für Trumps Vorschlag stimmen.

Was kann die Präsidentschaftswahl an der Besetzung ändern?

Zum einen könnte ein anderer Präsident einen anderen Kandidaten oder eine andere Kandidatin vorschlagen. Die Wahl kann aber auch Auswirkungen auf die Mehrheiten im Senat haben. Abgestimmt wird am 3. November nämlich auch über 38 Senatssitze, unter ihnen 25, die derzeit von Republikanern gehalten werden.



Senatorinnen und Senatoren aus Wahlkreisen mit knappen Mehrheiten könnten davor zurückscheuen, noch vor der Wahl über eine Nachfolge Ginsburgs abzustimmen. Andere wiederum könnten mit dem Versprechen in den Wahlkampf ziehen, nur für bestimmte Kandidaten zu votieren. Solche Überlegungen könnten über den Zeitplan entscheiden.

