Der Messer-Angreifer von Würzburg ist in eine psychiatrische Klinik gebracht worden.

Eine Begutachtung habe die Einschätzung ergeben, dass der Beschuldigte zur Tatzeit möglicherweise schuldunfähig gewesen sei, teilten das bayerische Landeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft München mit. Weiter hieß es, das Amtsgericht Würzburg habe bereits am vergangenen Donnerstag

die Unterbringung des Mannes in der Klinik angeordnet. Der Beschuldigte soll am 25. Juni in einem Würzburger Kaufhaus mit einem Küchenmesser auf insgesamt zehn Menschen eingestochen haben. Drei Frauen wurden getötet, acht weitere

Personen erlitten teilweise lebensgefährliche Verletzungen.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.