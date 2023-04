Holocaust-Gedenktag

Justiziminister Buschmann: "Die Scham werden wir ewig empfinden"

Die Menschen in Israel und vielen anderen Ländern der Welt haben heute der sechs Millionen im Holocaust ermordeten Juden gedacht. In Israel heulten am Vormittag zwei Minuten lang die Sirenen; Menschen blieben in stillem Gedenken stehen. In Deutschland gab es Gedenkveranstaltungen, unter anderem in der brandenburgischen KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen.

18.04.2023