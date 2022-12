Wohnimmobilien

Dernau im Landkreis Altenahr war vom Hochwasser besonders schwer betroffen. (imago-images / Future Images / Christoph Hardt)

Bundesjustizminister Buschmann sagte dem "Handelsblatt", in einer Zeit höchster finanzieller Belastungen privater Haushalte sollte man von allem die Finger lassen, was Wohnen und Leben in Deutschland noch teurer mache. Eine solche Pflicht wäre verfassungsrechtlich zwar möglich, erklärte der FDP-Politiker, politisch halte er sie aber für falsch. Hierzu habe es eine Abstimmung innerhalb der Bundesregierung gegeben. Die Länder könnten aber selbst tätig werden, die Gesetzgebungskompetenz dafür hätten sie.

Auslöser der Debatte um eine Pflichtversicherung war die Hochwasserkatastrophe 2021. Bislang ist nur etwa die Hälfte aller Wohnimmobilienbesitzer gegen Elementarschäden versichert.

