Hassrede in Apps wie Telegram ist Thema beim Treffen der Justizminister der EU. (imago images / MiS)

Zu dem Treffen im nordfranzösischen Lille werden auch Vertreter von Facebook und Google erwartet. In Deutschland steht vor allem Telegram in der Kritik, weil sich über den Messengerdienst teils radikale Gegner der Corona-Politik organisieren. Für die Bundesregierung soll Justizminister Buschmann an dem Treffen teilnehmen. Das Bundeskriminalamt hatte angekündigt, Telegram stärker ins Visier zu nehmen. Dort waren mehrfach Bedrohungen und Mordaufrufe verbreitet worden. Die Europäische Kommission hatte im Dezember vorgeschlagen, Hassrede und Hassverbrechen in die gemeinsame Liste der sogenannten EU-Verbrechen aufzunehmen. Dafür wäre allerdings unter anderem die Zustimmung aller EU-Staaten erforderlich.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.