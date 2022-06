Das Strafrecht soll verschärft werden. (dpa-Zentralbild/ Patrick Pleul)

Fürsorge- und Aufsichtspersonen in Kirchen, Vereinen oder anderen Institutionen sollten künftig bei groben Pflichtverletzungen strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, teilten sie nach ihrer Konferenz in Schwangau mit. Zuletzt hat die Aufdeckung des Missbrauchskomplex Wermelskirchen in Nordrhein-Westfalen mit bisher mehr als 70 Tatverdächtigen für Entsetzen gesorgt - vor allem wegen der besonders brutalen Gewalt gegen kleinste Kinder.

