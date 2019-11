Aus der Türkei nach Deutschland abgeschobene IS-Anhänger sollen nach Aussage von Bundesjustizministerin Lambrecht nicht zum Sicherheitsrisiko werden.

Polizei und Justiz schöpften alle Möglichkeiten aus, sagte die SPD-Politikerin der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Lägen Haftbefehle vor, kämen die Personen in Untersuchungshaft. Könne diese noch nicht angeordnet werden, wären intensive Überwachung oder elektronische Fußfesseln denkbar. Bundesinnenminister Seehofer, CSU, hatte bereits gestern gesagt, man werde alles tun, damit Rückkehrer mit Verbindungen zum IS nicht zu einer Gefahr in Deutschland würden.



Der türkische Präsident Erdogan drohte damit, eine größere Zahl von IS-Anhängern zurück nach Europa zu schicken.