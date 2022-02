Jens Maier, ehamaliger Bundestagsabgeordneter der AfD, will als Richter ans Landgericht Dresden zurückkehren. (dpa / Sebastian Kahnert)

Justizministerin Meier erklärte in Dresden, der frühere Bundestagsabgeordnete solle ab dem 14. März dem Amtsgericht Dippoldiswalde als Richter zugewiesen werden. Damit werde sein Anspruch auf Rückführung aus dem Abgeordnetengesetz erfüllt. Gleichzeitig stelle das Ministerium beim Richterdienstgericht in Leipzig den Antrag, Maier ab dem 14. März vorläufig die Führung der Amtsgeschäfte zu untersagen. Nach rechtskräftiger gerichtlicher Zustimmung solle Maier dann in den Ruhestand versetzt werden. Weiter hieß es, alle Staatsbediensteten in Sachsen müssten sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen und für deren Einhaltung jederzeit eintreten.

Maiers Amt am Dresdner Landgericht ruht seit 2017, weil er für die AfD im Bundestag saß. Vergangenes Jahr verpasste er den Wiedereinzug.

