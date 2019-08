Die Polizei soll künftig über DNA-Spuren die Farbe von Haut, Haaren und Augen sowie das ungefähre Alter eines Gesuchten feststellen dürfen.

Das sieht ein Gesetzentwurf zur Modernisierung von Strafverfahren vor, den das Justizministerium zur Abstimmung an die anderen Ressorts weitergeleitet hat. Eine Sprecherin bestätigte inzwischen einen entsprechenden Bericht der Funke Mediengruppe. Dabei geht es um die Untersuchung etwa von Haaren oder Blutspuren, die an einem Tatort gefunden werden. Bisher dürfen diese Spuren nur mit bereits erfassten DNA-Daten von Straftätern abgeglichen werden, um das Geschlecht zu bestimmen.



Im Gesetzentwurf heißt es, die Polizei müsse sicherstellen, dass es in der Folge einer Neuregelung nicht zu rassistischer Stimmungsmache oder Hetze komme. Eine medizinisch ebenfalls mögliche Analyse der sogenannten "biogeografischen Herkunft" bleibe ausgeschlossen.