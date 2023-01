Die Aufgabe werde der ehemalige Bundesstaatsanwalt Hur übernehmen, gab Garland bekannt. Er werde prüfen, ob Gesetze verletzt worden seien. In den vergangenen Tagen war bekannt geworden, dass Verschlusssachen aus Bidens Zeit als Vizepräsident an verschiedenen Orten entdeckt wurden. Dazu zählen private Büroräume in Washington und das Haus Bidens in Wilmington im Bundesstaat Delaware. Die Rede war jeweils von einer kleinen Anzahl von Unterlagen.

Der Vorfall ist für Biden heikel: Er bietet Anlass zu Vergleichen mit dem Fund von mehr als hundert vertraulichen Regierungsdokumenten bei seinem Amtsvorgänger Trump. Bidens Team hat die Entdeckungen eigenen Angaben zufolge sofort dem Justizministerium gemeldet und die Unterlagen weitergegeben. In Trumps Fall war ein Streit mit dem Nationalarchiv vorausgegangen, das monatelang erfolglos versuchte, die Papiere von Trump zu bekommen; schließlich wurde sein Anwesen in Florida durchsucht.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.