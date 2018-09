Die EU-Komission hat angekündigt, Polen wegen der Zwangspensionierung zahlreicher oberster Richter vor dem Europäischen Gerichtshof zu verklagen.

Ein dazu von der Regierungspartei PiS eingeführtes Gesetz verstoße gegen EU-Recht und untergrabe das Prinzip der Unabhängigkeit der Justiz, erklärte die Kommission in Brüssel. Sollte das Gericht der gleichen Auffassung sein, müsste Polen das Gesetz ändern. Anderfalls könnten Strafzahlungen drohen.



Die EU kritisiert insbesondere, dass das Pensionsalter von Richtern am Obersten Gerichtshof Polens von 70 auf 65 Jahre abgesenkt wurde. Mehrere der Juristen sind bereits zwangsweise in den Ruhestand geschickt worden. Kritiker werfen der Regierungspartei PiS vor, auf diese Weise missliebige Richter loswerden zu wollen.