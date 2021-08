Die polnische Regierung hat Bereitschaft zu einem Kurswechsel im Streit mit der Europäischen Union über die Justizreform angedeutet.

Er werde einige Änderungen für die umstrittenen Regelungen zur Disziplinierung von Richtern vorschlagen, kündigte Ministerpräsident Morawiecki im Fernsehsender Republika an. Seine Regierung schätze die EU-Mitgliedschaft und wolle das Verhältnis zu Brüssel glätten. Vor wenigen Tagen hatte bereits Präsident Duda erklärt, alles weise darauf hin, dass gesetzliche Änderungen notwendig seien.



Der Europäische Gerichtshof hatte unter anderem Anstoß an einer am Obersten Gericht Polens geschaffenen Disziplinarkammer genommen, die Richter maßregeln kann. Warschau solle die Arbeit dieses Gremiums aussetzen, hieß es in einer einstweiligen Verfügung. Die Kammer untergrabe die juristische Unabhängigkeit und laufe wegen ihrer Politisierung EU-Recht zuwider.

