Im Verfahren um die umstrittene Abschiebung des Islamisten Sami A. läuft das Ultimatum für seine Rückholung ab.

Bis Mitternacht muss die Ausländerbehörde in Bochum die Rückführung des ehemaligen Leibwächters von Osama bin Laden aus Tunesien nach Deutschland einleiten, andernfalls droht ein Zwangsgeld von 10.000 Euro. Allerdings liegen bereits zwei Beschwerden der Bochumer Behörde gegen die Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen dem Oberverwaltungsgericht vor: einerseits gegen das Abschiebe-Verbot, andererseits gegen die Vollstreckungsentscheidung, Sami A. zurückzuholen.



Der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Kuhle, plädierte in diesem Zusammenhang für klare Zuständigkeiten bei schnellen Abschiebungen mutmaßlicher Gefährder. Im Fall Sami A. seien zu viele unterschiedliche Akteure beteiligt gewesen, sagte Kuhle im Deutschlandfunk (Audio).



Sami A. ist in Tunesien auf freiem Fuß, darf das Land aber nicht verlassen bis die Terrorermittlungen gegen ihn abgeschlossen sind.

