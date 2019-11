Aus dem berühmten "Grünen Gewölbe" in Dresden sind Teile von bedeutenden Juwelen-Garnituren gestohlen worden. Die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Ackermann, sprach im Deutschlandfunk von einer "perfiden" Tat. Sie betonte, das Sicherheitskonzept sei mit dem LKA abgestimmt gewesen: "Wir wähnten uns sicher".

Ackermann sagte in der Sendung "Kultur heute", man sei in den internationalen Standards "ziemlich oben", aber eine hundertprozentige Sicherheit gebe es wohl nicht. Man müsse im aktuellen Fall von einer hohen kriminellen Energie ausgehen.



Nach bisherigen Kenntnissen stiegen zwei Täter über ein Fenster in das Residenzschloss in der Dresdner Altstadt. Die Kamera im Juwelenzimmer zeige zwei Einbrecher, die zielsicher auf eine Vitrine zugegangen seien - und sie mit einer Axt zertrümmert hätten. Laut Kripo waren aber wohl weitere Täter beteiligt.

August der Starke war ein "Juwelenkenner"

Gestohlen wurden Stücke aus dem 18. Jahrhundert, aus der Ära Augusts des Starken. Ackermann betonte, er sei einer der großen Juwelenkenner seiner Zeit gewesen. Die Garnituren habe er sich nach dem Vorbild Ludwigs des Vierzehnten zusammengestellt, um seine Herrschaftsmacht zu repräsentieren. Sie seien zu bestimmten Anlässen auch getragen worden. Doch schon im Barock seien sie auch ausgestellt worden - als Gesamtkunstwerk, und obendrein in Spiegelschränken, damit sie besonders prachtvoll aussähen.



Man müsse jetzt hoffen, dass nichts von den gestohlenen Teilen zerstört oder auseinandergenommen werde. Die Bilder würden auch aus diesem Grunde nun weltweit gestreut. Schließlich sei das Grüne Gewölbe international sehr bekannt.

Das "trifft die Kulturnation ins Herz"

Kulturstaatsministerin Grütters sagte den Sendern RTL und n-tv, es handle sich offenkundig um ein hochkrinminelles und offensichtlich generalstabsmäßig durchgeführtes Verbrechen, und möglicherweise um ein Auftragswerk: "Ein solcher Raub trifft die Kulturnation Deutschland ins Herz". Es gehe um Stücke, die von hoher nationaler, identitätsstiftender Wirkung seien.