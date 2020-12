Der festgenommene weitere Verdächtige im Fall des Dresdner Juwelendiebstahls soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Das teilte die Staatsanwaltschaft in der sächsischen Landeshauptstadt mit. Der 21-Jährige kommt dann vermutlich in Untersuchungshaft. Nach Polizeiangaben handelt es sich bei ihm um einen der beiden Zwillingsbrüder, nach denen international gefahndet wurde. Sie gehören dem arabischstämmigen Berliner Remmo-Clan an. Der Zugriff erfolgte im Berliner Stadtteil Neukölln.



Am 25. November 2019 hatten mehrere Täter aus der berühmten Schatzkammer "Grünes Gewölbe" in Dresden Juwelen von unschätzbarem Wert gestohlen. Knapp ein Jahr später wurden drei verdächtige Männer festgenommen. Der andere gesuchte Zwilling ist noch flüchtig. Von der Beute fehlt bisher jede Spur.

