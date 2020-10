Der Neonazi und Holocaustleugner Horst Mahler ist nach Verbüßung seiner mehr als zehnjährigen Haftstrafe wieder auf freiem Fuß.

Der 84-Jährige sei aus der Haft in der Justizvollzugsanstalt Brandenburg an der Havel entlassen worden, sagte ein Sprecher des Landesjustizministeriums dem Evangelischen Pressedienst. Ende September war bekannt geworden, dass Mahler nach Verbüßung seiner Haftstrafe am 27. Oktober unter strengen Auflagen entlassen werden soll. Die Staatsanwaltschaft Cottbus hat jedoch nach eigenen Angaben inzwischen gegen Mahler Anklage in weiteren Fällen von Volksverhetzung erhoben. In diesem Zusammenhang sei auch ein neuer Haftbefehl beantragt worden, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.