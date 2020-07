Der Opferhilfe-Verein JZhelp hat die Bundesregierung aufgefordert, die staatliche Anerkennung der Zeugen Jehovas als Religionsgemeinschaft zu überdenken.

Die Sekten-Expertin und Vorstandsmitglied des Vereins, Spiess, sagte dem Deutschlandfunk, die Anerkennung der Zeugen Jehovas als Körperschaft des öffentlichen Rechts beziehungsweise als Religionsgemeinschaft setze Verfassungstreue voraus. Dies sei allerdings nicht gewährleistet, wenn man den Umgang der Zeugen Jehovas mit ehemaligen Mitgliedern betrachte. So habe ein Schweizer Gericht festgestellt, dass die von der Gemeinschaft praktizierte Ächtung von Mitgliedern eine Art "Mobbing" sei, das zumindest im Ansatz als menschenrechtsverletzend bezeichnet werden kann. Das Gericht hatte außerdem festgestellt, dass auch Kinder und Jugendliche von Ächtung betroffen seien, so Spiess. Genau das war jedoch ein vom Bundesverwaltungericht im Jahr 2001 formuliertes Ausschlusskriterium für die Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts.



Die Sekten-Expertin beruft sich auf ein Urteil des Bezirksgerichts Zürichs. Demnach darf das Vorgehen der Glaubensgemeinschaft "Zeugen Jehovas" gegenüber ehemaligen Mitgliedern in der Schweiz als Verstoß gegen die Menschenrechte und als Verstoß gegen die Schweizer Verfassung bezeichnet werden. Damit sprach das Gericht die Sekten-Expertin Spiess vom Vorwurf der üblen Nachrede frei. Sie hatte in einem Interview mit dem Schweizer "Tages-Anzeiger" gesagt, dass das "von oben verordnete Mobbing" bei den Zeugen Jehovas gegen die Menschenrechte und die Schweizer Verfassung verstößt.



Urteil: GG180259 vom 9. Juli 2019.