CDU-Generalsekretär Ziemiak hat dem Parteivorsitzenden Laschet in der Diskussion über die Kanzlerkandidatur erneut den Rücken gestärkt.

Ziemiak sagte der Rheinischen Post, man stehe mit ganzer Kraft und entschlossen hinter dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten. Zuletzt waren in der CDU allerdings vermehrt Äußerungen laut geworden, in denen Laschets Konkurrent Söder von der CSU favorisiert wird. Nach Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff betonte auch Saarlands Landeschef Hans die Bedeutung von Umfragewerten. Söder steht in den Umfragen besser da als Laschet. Hans sagte dazu der Zeitung "Die Welt", es sei völlig klar, dass die Frage, mit welcher Person man die besseren Chancen bei den Wahlen habe, eine zentrale Rolle spielen müsse.



Für Laschet sprachen sich zuletzt neben dem Generalsekretär auch etliche andere führende CDU-Politiker aus, etwa Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther und Bundestagspräsident Schäuble.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.