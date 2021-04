In der Frage der Kanzlerkandidatur der Union berät der CDU-Bundesvorstand derzeit in einer Sondersitzung über das weitere Vorgehen. CDU-Chef Laschet will nach eigenen Angaben dem Gremium einen Vorschlag vorlegen, nannte aber keine Details. Wie die Nachrichtenagentur afp unter Berufung auf Teilnehmerkreise berichtet, behält sich Laschet eine Abstimmung über die Kanzlerkandidatur im Bundesvorstand vor.

Viele Unions-Politiker hatten auf eine schnelle Entscheidung gedrängt. CSU-Chef Söder bekräftigte erneut sein Interesse an der Kandidatur. Er werde aber einlenken, wenn er nicht von einer breiten Mehrheit der CDU unterstützt werde, sagte Söder in München. In den Landesverbänden und unter CDU-Bundestagsabgeordneten gab es in der vergangenen Woche starke Unterstützung für Söder.

Unionspolitiker machen Druck

Zuletzt erhielt Söder Rückhalt unter anderem von der Jungen Union, die sich nach Angaben von JU-Chef Kuban mit großer Mehrheit für ihn aussprach. Im CDU-Landesverband Niedersachsen, der gestern tagte, ergab sich laut der Nachrichtenagentur Reuters ein uneinheitliches Bild. Tenor sei gewesen, dass man beide Kandidaten unterstützen werde.



Wegen der andauernden Kandidatenkür waren Stimmen laut geworden, dass es auf ein Votum der Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU hinauslaufen sollte, falls sich Laschet und Söder nicht einigen. Fraktionsvize Frei (CDU) warnte vor einer Abstimmung, welche die Spaltung der Union zu vertiefen drohe: "Das wäre nicht nur ein Schaden für die Fraktion, sondern auch für beide Parteien", sagte er dem Sender n-tv. "Wir sollten alles versuchen, dass das vermieden wird."



Der frühere CDU-Generalsekretär Polenz brachte derweil einen gemeinsamen digitalen Mitgliederentscheid beider Parteien ins Gespräch. Zur Begründung erklärte er: "Wenn Basis, dann wirklich Basis".



Der CDU-Landesvorsitzende in Sachsen-Anhalt, Schulze, betonte, die Union könne sich keine weitere Woche ohne Ergebnis leisten. Zur Not müssten die Bundestagsfraktion oder Kreisvorsitzenden die Entscheidung treffen, sagte Schulze ebenfalls im Deutschlandfunk. Im Landesverband Sachsen-Anhalt gebe es jedenfalls eine klare Präferenz für Söder. Dessen Anhänger in der Union begründen seinen Anspruch auf die Kandidatur vor allem mit seinen guten Umfragewerten.

Walter-Borjans: "Gladiatorenkampf zulasten der Gesellschaft"

Der Co-Vorsitzende der SPD, Walter-Borjans, kritisierte die Entwicklung. Es sei unverantwortlich, dass die persönlichen Ambitionen von Laschet und Söder die Pandemiebekämpfung und die wichtige Diskussion über die Änderung des Infektionsschutzgesetzes überlagerten, sagte Walter-Borjans im Deutschlandfunk. Er sprach von einem "Gladiatorenkampf zulasten der Gesellschaft". Dieser schade auch dem Ansehen der Politik.

