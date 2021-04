Im Konflikt um die Kanzlerkandidatur in der Union hat die Berliner CDU ihre Unterstützung für CSU-Chef Söder bekräftigt. Der Landesvorsitzende Wegner sagte im ARD-Fernsehen, als Vorsitzender der Christdemokraten habe Laschet die Partei hinter sich. Als gemeinsamen Kanzlerkandidaten der Schwesterparteien aber wünsche sich die Mehrheit den CSU-Vorsitzenden Söder.

Wegner beruft sich nach eigenen Worten auf Unterstützungsbekundungen aus Landesverbänden und an der CDU-Basis. Er erwarte dies auch in der Jungen Union, die sich voraussichtlich in den kommenden Stunden zu der Frage positionieren will.



Nach Informationen der "Bild"-Zeitung zeichnete sich zuletzt noch keine Einigung der beiden Kontrahenten ab. In einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur heißt es, sollten sich Söder und Laschet bis spätestens morgen nicht doch noch einigen, könnte es auf eine Entscheidung in der Bundestagsfraktion am Dienstag hinauslaufen. Dazu sagte der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Wadephul im ZDF, er werde nicht an einem solchen Verfahren teilnehmen, wenn sein Parteivorsitzender Laschet dies ablehne. Die Entscheidung über den Kanzlerkandidaten sei Sache der Parteien.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.