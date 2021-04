K-Frage in der Union

Im Ringen um die Kanzlerkandidatur der Union hat sich CDU-Chef Laschet für eine Entscheidung noch in der jetzt laufenden Vorstandssitzung ausgesprochen. "Wir sollten heute entscheiden, wie wir es uns am Anfang vorgenommen haben", sagte Laschet nach Angaben von Teilnehmern.

Wie die Nachrichtenagenturen weiter berichten, gibt es rund 40 Wortmeldungen aus der Runde. Nachdem der Berliner Landesvorsitzende Wegner dafür plädiert hatte, die Entscheidung zu verschieben und ein Votum der Bundestagsfraktion und der Kreisvorsitzenden herbeizuführen, beharrte Laschet auf einer Abstimmung noch heute Abend.



Bundeswirtschaftsminister Altmaier sprach sich dafür aus, in der Kanzlerkandidaten-Frage die Basis anzuhören. CSU-Chef Söder hatte mit Blick auf die Vorstandssitzung der Schwesterpartei erklärt, wenn es dort eine klare Entscheidung zugunsten Laschets gebe, dann werde die CSU das akzeptieren. In den Landesverbänden und unter CDU-Bundestagsabgeordneten gab es in der vergangenen Woche eine starke Unterstützung für Söder.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.