Im Konflikt um die Kanzlerkandidatur in der Union plädiert der frühere CDU-Generalsekretär Polenz für den Fall einer Nicht-Einigung der Parteichefs für einen "gemeinsamen, digitalen Mitgliederentscheid in beiden Parteien". "Wenn Basis, dann wirklich Basis", schreibt Polenz auf Twitter.

Zuletzt waren Stimmen laut geworden, dass es auf ein Votum der Bundestagsabgeordneten hinauslaufen könnte, sollten sich Laschet und Söder nicht einigen können. Fraktionsvize Wadephul betonte dazu im ZDF, falls sein Parteivorsitzender Laschet dies ablehne, werde er sich an einem solchen Verfahren nicht beteiligen.



Derweil hat die Berliner CDU ihre Unterstützung für CSU-Chef Söder bekräftigt. Der Landesvorsitzende Wegner sagte im ARD-Fernsehen, als Vorsitzender der Christdemokraten habe Laschet die Partei zwar hinter sich. Als gemeinsamen Kanzlerkandidaten der Schwesterparteien aber wünsche sich die Mehrheit den CSU-Vorsitzenden Söder. Wegner berief sich dabei auf Unterstützungsbekundungen von der Basis und aus Landesverbänden. Am späten Abend gab die Junge Union als gemeinsame Jugendorganisation beider Parteien nach einer Videokonferenz bekannt, dass sich eine große Mehrheit ihrer Landesverbände für Söder ausgesprochen habe.



Übereinstimmenden Berichten zufolge hält sich der bayerische Ministerpräsident inzwischen wieder in Berlin auf.



Der CDU-Politiker Vogel hat eine schnelle Entscheidung über den Kanzlerkandidaten der Union gefordert. Die Frage verdiene keinen Aufschub mehr, eine Antwort müsse möglichst in den nächsten Tagen erfolgen, sagte der frühere Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und von Thüringen im Interview der Woche des Deutschlandfunks.

