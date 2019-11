Die Gewinner des Deutschen Kleinkunstpreises 2020 stehen fest.

Die Kabarettisten Sebastian Pufpaff und Emmanuel Peterfalvi erhalten die Auszeichnung in den Sparten Kabarett und Kleinkunst, wie das Mainzer "Unterhaus"-Theater mitteilte, das den Preis stiftet. Mit Pufpaff werde ein sympathischer Zyniker geehrt, der noch die komplexesten Probleme mit einer Pointe lösen könne, hieß es zur Begründung. Dem Deutsch-Franzosen Peterfalvi und seiner Kunstfigur "Alfons" gelinge es, mit kindlicher Neugier auch die abgelegensten Gefilde des deutschen Wesens zu erforschen, erklärte die Jury.



In der Sparte Chanson, Musik, Lied wird das Liedermacherinnen-Duo "Suchtpotenzial" ausgezeichnet. Der Förderpreis der Stadt Mainz geht 2020 an den österreichischen Kabarettisten Christoph Fritz für dessen Solo-Debütprogramm "Das Jüngste Gesicht". Die Moderatorin der TV-Kabarettsendung "Ladies Night", Gerburg Jahnke, erhält den Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz.



Der Deutsche Kleinkunstpreis gilt als bedeutendste Auszeichnung der verschiedenen Kleinkunst-Genres in der Bundesrepublik und ist mit jeweils 5.000 Euro dotiert. Er wurde 1972 vom Mainzer "Unterhaus"-Theater gestiftet. Die offizielle Preisverleihung findet am 1. März 2020 statt.