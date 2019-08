Den Organisatoren gehe es darum, ein Zeichen gegen rechte Tendenzen zu setzen, erklärte der designierte künstlerische Leiter der Herkuleskeule, Philipp Schaller, in "Corso" im Deutschlandfunk. "Man muss einfach auch wissen, wen man da wählt." Die AfD sei durchsetzt von Rechtsradikalen und Faschisten, auch wenn sicherlich nicht alle Mitglieder Neonazis seien. Im schlechtesten Fall könne "Blau machen ist keine Alternative" natürlich eine Veranstaltung werden, bei der Publikum und Künstler einer Meinung seien, so Schaller.

Gemeinsam gegen rechte Tendenzen

Der Kabarettist Philipp Schaller (Vivian Breithardt)Er selbst habe bei seinen Auftritten aber andere Erfahrungen gemacht, vor allem in Dresden: "Da passiert es mir regelmäßig, dass Leute in meinem Programm, gerade wenn es um Flüchtlinge geht, reinrufen und fragen: 'Herr Schaller, warum sollen wir die retten aus dem Mittelmeer?' Das ist schon sehr durchmischt."

Dass Medien und Künstler durch ihre Kritik an der AfD auch zur Popularität der Partei beigetragen haben könnten, schließt Schaller nicht aus: "Die AfD begibt sich immer in eine Opferrolle". Aber Schweigen sei keine Alternative. Es zeige sich deutlich: "Die Umgangsformen in der Demokratie sind in Gefahr."

Das Programm "Blau machen ist keine Alternative - Kabarettisten machen drei Kreuze" wird nur zwei Mal aufgeführt - am Sonntag, 18. August, am Spielort der Dresdener Kleinkunstbühne "Herkuleskeule" und einen Tag später im Chemnitzer Kabarett.