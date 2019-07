Die Europäische Kommission hat die geplante Übernahme des deutschen Kabelnetzanbieters Unitymedia durch den Konkurrenten Vodafone unter Auflagen genehmigt.

Das neue Unternehmen müsse unter anderem dem Mitbewerber Telefónica Zugang zum Kabelnetz gewähren, um den Wettbewerb zu sichern. Zudem dürften die Einspeisegebühren für frei empfangbare Fernsehsender nicht erhöht werden. Durch die Fusion entsteht in Deutschland ein bundesweit agierender Kabelanbieter. Unitymedia betreibt Netze in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, Vodafone ist in den restlichen Bundesländern tätig. Die Übernahme hat einen Wert von über 18 Milliarden Euro.