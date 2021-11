Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel und Recherche-Teams aus anderen Ländern berichten, dass mehrere Familienmitglieder zwischen 2013 und 2018 mindestens 138 Millionen Dollar an öffentlichen Geldern abgezweigt haben, etwa aus der Zentralbank, der staatlichen Minengesellschaft und dem Straßenaufbau-Fonds. Die Summen seien über eine ausländische Bank an Briefkastenfirmen geleitet worden, hieß es. An der Recherche waren 100 Journalistinnen und Journalisten aus 18 Ländern beteiligt.