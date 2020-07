Das seit 2015 geltende Bundesmeldegesetz soll so reformiert werden, dass Bürger und Verwaltungsbeamte weniger Arbeit haben.

Ein Gesetzentwurf, den das Bundeskabinett heute beschließen will, sieht unter anderem eine digitale Lösung vor, um nach einem Umzug die Vorlage der Bestätigung des Wohnungsgebers bei der Meldebehörde zu ersetzen.



Das Bundeskabinett will außerdem ein Konzept beschließen, um die Stahlindustrie in Deutschland zu stärken. Bundeswirtschaftsminister Altmaier von der CDU will sich am Mittag zu den Plänen äußern, und zwar gemeinsam mit Vertretern der Wirtschaft sowie der Gewerkschaft IG Metall.