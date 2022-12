U.a. das Essen in Kantinen soll gesünder und nachhaltiger werden. (picture alliance / Caroline Seidel / dpa)

Ernährungsminister Özdemir will, dass das Essen etwa in Kantinen, Pflegeeinrichtungen, insbesondere aber in Schulen und Kitas gesünder und nachhaltiger wird. Vor allem der Konsum von Zucker, Fett und Salz soll weniger werden, ebenso wie der Verzehr von Fleisch. Außerdem will Özedemir Lebensmittelverschwendung verbindlich reduzieren.

Der Grünen-Politiker sagte im ARD-Morgenmagazin, eine gute Ernährung dürfe nicht von der sozialen Herkunft abhängen. Sie müsse im Alltag für jeden möglich sein.

