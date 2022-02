Arbeitnehmer sollen auch für dieses Jahr eine Homeoffice-Pauschale geltend machen können. (dpa / KEYSTONE)

Arbeitnehmer sollen auch für dieses Jahr in der Steuererklärung eine Homeoffice-Pauschale geltend machen können. Für Unternehmen sind erweiterte Möglichkeiten für die steuerliche Verrechnung von coronabedingten Verlusten mit Gewinnen der Vorjahre vorgesehen. Außerdem sollen verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten etwa für Maschinen Investitionsanreize geben. Der geplante Bonus für Pflegekräfte vor allem in Krankenhäusern soll bis zu einer Höhe von 3.000 Euro steuerfrei bleiben. Der Großteil der Maßnahmen ist Teil des Koalitionsvertrags von SPD, Grünen und FDP. Die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat steht noch aus.

Die Ministerrunde beschloss zudem, dass auch in Deutschland künftig der 11. März dem Gedenken an die Opfer von Terroranschlägen gewidmet wird. Das Datum, das an die Anschläge auf Züge in Madrid im Jahr 2004 erinnert, ist auf europäischer Ebene bereits Gedenktag.

