Die Bundesregierung hat ein Paket mit knapp 90 Einzelmaßnahmen für den Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus beschlossen.

Ziel sei die Stärkung der wehrhaften Demokratie, sagte Bundesjustizministerin Lambrecht in Berlin. Das Paket umfasse eine verbesserte Präventionsarbeit, die Stärkung der Sicherheitsbehörden sowie schärfere Strafgesetze. Ein neuer Straftatbestand wird unter anderem für "antisemitische oder rassistische Hetze" geschaffen, die sich konkret gegen eine Person richtet.



Zudem stimmte das Kabinett für einen Gesetzentwurf von Bundesfamilienministerin Giffey, der eine Modernisierung der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland vorsieht. Entsprechende Angebote sollen demnach schärferen Qualitätskontrollen unterliegen. Außerdem sollen Jugendliche, die in Pflegefamilien oder Jugendeinrichtungen leben, besser begleitet werden. Für sie sind unparteiische Anlauf- und Beratungsstellen vorgesehen.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.