Bundeswirtschaftsminister Altmaier hält es für geboten, den Menschen und Betrieben in den Hochwassergebieten klare finanzielle Perspektiven aufzuzeigen.

Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, man müsse sicherstellen, dass es am Geld nicht scheitern werde. Er betonte, das Bundeskabinett werde heute auch eine Überbrückung von Umsatzausfällen beschließen. Den Wiederaufbau in den betroffenen Regionen müsse man dann so gestalten, dass Starkregenereignisse weniger verheerende Folgen hätten.



Die Bundesregierung will nach der Hochwasserkatastrophe mit mindestens 170 Toten heute umfangreiche Soforthilfen auf den Weg bringen. Insgesamt geht es um rund 400 Millionen Euro, die je zur Hälfte vom Bund und von den Ländern getragen werden sollen. Mit den Geldern sollen die schlimmsten Schäden an Gebäuden und kommunaler Infrastruktur beseitigt und besondere Notlagen überbrückt werden. - Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz hat für Betroffene der Katastrophe bereits Soforthilfen von bis zu 3.500 Euro pro Haushalt beschlossen. In Bayern können Privathaushalte bis zu 5.000 Euro bekommen.



Im Rettungseinsatz an der Ahr in Rheinland-Pfalz ist eine Feuerwehrfrau ums Leben gekommen, wie der Südwestrundfunk berichtet. An einzelnen Orten in Nordrhein-Westfalen besteht immer noch die Gefahr von Dammbrüchen.



Diese Nachricht wurde am 21.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.