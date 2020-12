Das Bundeskabinett hat sich auf Änderungen beim Corona-Sonderurlaub für Eltern verständigt. Danach sollen Eltern künftig auch dann einen Anspruch auf Entschädigung bei Lohneinbußen wegen Kinderbetreuung haben, wenn in Schulen die Präsenzpflicht ausgesetzt wird. Bislang ging dies nur bei einer behördlichen angeordneten Schließung der Schule.

Mittel aus dem Corona-Aufbaufonds will die Bundesregierung nach einer weiteren Entscheidung schwerpunktmäßig in den Bereichen Klimaschutz und Digitalisierung einsetzen.



Das Kabinett verständigte sich zudem auf schärfere Grenzwerte beim Ausstoß von Schadstoffen aus vielen Industrieanlagen. Ferner soll die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als Konsequenz aus den Vorgängen bei Wirecard mehr Befugnisse erhalten. Außerdem werden strengere Regeln für Abschlussprüfer eingeführt.



Das Bundeskabinett will zudem die Maßstäbe zur Prüfung von Ausrüstern für das moderne 5G-Mobilfunknetz verschärfen. Dazu wurde das IT-Sicherheitsgesetz gebilligt. Es sieht unter anderem eine strengere Prüfung von gelieferten Bauteilen vor. Dies dürfte dazu führen, dass eine Nutzung von Komponenten - etwa des chinesischen Netzwerkausrüsters Huawei - im 5G-Netz erschwert wird. Über die Vorlage muss der Bundestag noch entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.