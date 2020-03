Der Bundeswehreinsatz im Kampf gegen die Terror-Miliz IS wird ohne die von Deutschland bereitgestellten Tornado-Aufklärungsflugzeuge fortgesetzt.

Darauf verständigte sich das Kabinett in Berlin. Zugleich wurde ein Ergänzungsmandat beschlossen. Es sieht vor, den Einsatz militärischer Tankflugzeuge im Luftraum über Syrien und dem Irak über den 31. März hinaus zu verlängern.



Deutsche Soldaten sind seit 2015 an der internationalen Mission gegen die Terrormiliz IS beteiligt.