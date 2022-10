Cosco-Deal

Containerterminal Tollerort am Hamburger Hafen (picture alliance / dpa / Jonas Walzberg)

Statt der ursprünglich geplanten Beteiligung von 35 Prozent werden Cosco nur 24,9 Prozent und damit eine Beteiligung unterhalb der so genannten Sperrminorität eingeräumt. So soll der Einfluss des chinesischen Staatskonzerns eingeschränkt werden. In einer ersten Stellungnahme reagierte das chinesische Unternehmen zurückhaltend auf die Entscheidung. Man wolle diese zunächst prüfen, hieß es in einer Mitteilung. Vor allem Bundeskanzler Scholz hatte sich trotz politischer Bedenken für die Beteiligung eingesetzt.

Auf Druck einiger Bundesministerien, unter anderem dem Bundeswirtschaftsministerium, beschloss das Kabinett gleichzeitig eine so genannte "Teiluntersagung". Cosco wird damit nur eine Finanzbeteiligung eingeräumt, weiterer Einfluss wird untersagt.

Grünen-Chefin Lang lehnte in einer Stellungnahme auch die geringere Beteiligung der chinesischen Staatsreederei an dem Terminal ab. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sprach ähnlich wie CDU-Chef Merz von einem "schweren strategischen Fehler". Vertreter der Wirtschaft und Hamburgs Bürgermeister Tschentscher begrüßten dagegen die Entscheidung der Regierung.

