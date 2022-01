Ein Bundeswehrsoldat bildet malische Soldaten aus. (picture alliance / dpa / Maurizio Gambarini)

Das Mandat soll bis zum 31. Oktober verlängert werden. Die Zahl der eingesetzten Soldaten will die Regierung auch künftig auf maximal 500 begrenzen. Die Bundeswehr berät die irakischen Sicherheitskräfte unter anderem im Kampf gegen die IS-Terrormiliz.

Mit Blick auf den Militäreinsatz in Mali verlangte Verteidigungs-Staatsekretärin Möller baldige Neuwahlen in dem westafrikanischen Land. Der "Rheinischen Post" sagte die SPD-Politikerin, eine Verschiebung der Parlamentswahl um fünf Jahre, wie von der Militärregierung in Bamako angekündigt, wäre für die Bundesregierung inakzeptabel.

