Das Bundeskabinett will heute den Haushalt für das kommende Jahr beschließen.

Finanzminister Scholz plant die Aufnahme neuer Schulden in Höhe von rund 96 Milliarden Euro, da weiterhin mit deutlich geringeren Steuereinnahmen im Zuge der Corona-Pandemie gerechnet wird. Auch im kommenden Jahr soll deshalb die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse ausgesetzt werden. Die Ministerrunde befasst sich zudem mit dem Plan von Gesundheitsminister Spahn, ab dem kommenden Jahr 20.000 neue Assistenzstellen in der Altenpflege zu schaffen. Sein Entwurf sieht zudem weitere Erleichterungen für Pflegebedürftige vor. So sollen sie künftig Hilfsmittel unbürokratischer beantragen können.



Auf dem Tisch liegt außerdem ein Vorschlag von Innenminister Seehofer, wonach die Steueridentifikationsnummer auch für andere Zwecke in der Verwaltung genutzt werden könnte. Im Vorfeld hatte unter anderem der Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung, Kelber, kritisiert, hierdurch könnten möglicherweise personenbezogene Daten verknüpft und zu einem Persönlichkeitsprofil vervollständigt werden.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.