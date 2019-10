Das Bundeskabinett hat das bis zuletzt umstrittene Klimapaket verabschiedet.

Dazu gehört zum einen ein Klimaschutzgesetz. Für einzelne Sektoren wie Verkehr, Landwirtschaft und Gebäude sollen die zuständigen Ministerien Ziele formulieren, wie stark der C02-Ausstoß ab dem kommenden Jahr sinken soll. Eine Expertenkommission soll dann regelmäßig überprüfen, ob die jeweiligen Werte erreicht werden.



Zum anderen wurde das Klimaschutzprogramm auf den Weg gebracht. Vorgesehen sind hier etwa eine höhere Flugticketabgabe sowie eine stärkere Ausrichtung der KFZ-Steuer am C02-Ausstoß.



Deutschland will seinen Ausstoß an den klimaschädlichen Treibhausgasen bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 reduzieren.

Kritik der Grünen

Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Göring-Eckardt, nannte das Programm zu unentschieden und zu unklar. Es werde nicht dem gerecht, was getan werden müsse, sagte sie im Deutschlandfunk. Die Grünen hatten ein eigenes Klimaschutzkonzept vorgelegt, das deutlich schärfere Maßnahmen fordert - unter anderem einen CO2-Einstiegspreis von 40 statt 10 Euro.