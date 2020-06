Das Bundeskabinett hat das Arbeitsprogramm für die sechsmonatige EU-Ratspräsidentschaft beschlossen.

Im Mittelpunkt der deutschen Ratspräsidentschaft, die am 1. Juli beginnt, steht die Bewältigung der Corona-Pandemie. Die Bundesregierung strebt an, die Europäische Union zu stabilisieren und krisenfester zu machen. Die EU-Kommission hatte dafür einen Konjunktur- und Investitionsplan im Umfang von 750 Milliarden Euro vorgelegt. Davon sollen 500 Milliarden Euro als Zuschuss an die EU-Staaten fließen, der Rest als Kredit. Mehrere Länder lehnen das Programm allerdings ab. Weiterer Schwerpunkt des deutschen Ratsvorsitzes ist der Abschluss der Verhandlungen mit Großbritannien über die künftigen Beziehungen zur EU.



Die Ministerrunde billigte auch Maßnahmen zur Abfederung von Folgen der Coronakrise im Inland. Städte und Gemeinden sollen allein in diesem Jahr um 14 Milliarden Euro entlastet werden. Zustimmung fand auch der geplante Schutzschirm von 500 Millionen Euro für die betriebliche Ausbildung. Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten sollen einmalig 2.000 oder 3.000 Euro pro Auszubildendem erhalten, wenn sie trotz der Krise ihre Lehrstellenzahl halten oder sogar erhöhen.